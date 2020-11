Che la morte di Maradona non avrebbe lasciato solo le lacrime di dolore di un intero popolo, quello argentino, e di un intero mondo, quello del calcio, era apparso chiaro sin dalle prime ore che hanno seguito la scomparsa del campione argentino. Prima la questione dell’eredità dei figli, poi il macabro selfie scattato dall’impiegato dell’agenzia di pompe funebri che ha curato la sepoltura di Maradona, quindi l’apertura di un’inchiesta per chiarire meglio alcune circostanze legate alla morte del Pibe de Oro. Inchiesta che nelle ultime ora potrebbe aver vissuto un momento di svolta. La Giustizia argentina, infatti, ha avviato un'indagine su Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona, ordinando la perquisizione dell'abitazione e dell'ambulatorio del dottore. Lo scrive La Nacion, citando fonti informate, sottolineando che l'ipotesi nei confronti del neurochirurgo che lavorava per Diego dal 2016 ma con il quale il fenomeno argentino aveva ultimamente litigato, è quella di omicidio colposo. Il sospetto è che negli ultimi giorni al campione non siano state fornite le cure adeguate e che soprattutto Luque abbia commesso errori e irregolarità, dalle dimissioni forse troppo frettolose dalla clinica dove Diego era stato operato al cervello il 4 novembre alle poche attenzioni ricevute durante la degenza casalinga.