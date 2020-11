Milan-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

I rossoneri ospitano i viola nella nona giornata di Serie A. La squadra di Pioli, seppur senza Ibrahimovic, vuole una vittoria per continuare il cammino in testa alla classifica. Prandelli cerca i suoi primi punti dopo il ritorno a Firenze. Tutte le informazioni per seguire la partita su Sky

Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ma per il Milan niente alibi: contro la Fiorentina i rossoneri vogliono vincere. Nella 9^ giornata di Serie A la squadra di Stefano Pioli, ancora imbattuta in questo campionato, ospita i viola a San Siro e vuole un successo che darebbe la certezza di continuare la corsa in testa alla classifica. Ma Cesare Prandelli è in cerca di riscatto e, dopo la sconfitta in casa nel giorno del suo ritorno a Firenze, va a caccia dei suoi primi punti in questa nuova esperienza sulla panchina viola. Per questo Milan-Fiorentina è una partita che promette spettacolo.