Serie A, il calendario del prossimo turno

Il 9° turno si chiuderà soltanto domani, lunedì 30 novembre con Torino-Sampdoria e Genoa-Parma, ma è già tempo di dare uno sguardo a quello che succederà nella 10^ giornata di Serie A. Turno che si svilupperà in tre giorni, da sabato 5 a lunedì 7 dicembre, con tante partite interessanti in calendario. Su tutte spicca il derby della Mole in programma sabato 5, alle ore 18, tra la Juventus, in cerca di riscatto dopo il pareggio di Benevento, e il Torino. Nello stesso giorno ad aprire il quadro sarà la Lazio, impegnata in trasferta con lo Spezia, mentre in serata sarà la volta l'Inter, che a San Siro ospiterà il Bologna di Mihajlovic. Domenica 6 al via con il lunch match tra Verona e Cagliari, prima delle tre partite in programma alle 15: la più affascinante è Roma-Sassuolo, che promette spettacolo. Alle 18 toccherà al Napoli scendere in campo a Crotone, mentre nel posticipo serale il Milan sarà impegnato sul terreno della Sampdoria. Chiusura con il Monday Night: al Franchi andrà in scena Fiorentina-Genoa.