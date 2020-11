La nona giornata di Serie A si chiude con la sfida di Marassi. Entrambe in zona retrocessione e distanziate di un punto, sia Genoa che Parma cercano di mettere fine a una lunga striscia di gare senza vittoria. Parma subito avanti grazie a Gervinho su assist di Kucka. Maran senza Perin e Marchetti fa esordire tra i pali Paleari. Sturaro vince il ballottaggio con Rovella, Pandev in panchina. Liverani punta su Cornelius in attacco: fuori Inglese. Debutto per Busi. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Collection