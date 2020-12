La domenica pomeriggio di Serie A presenta tre gare in contemporanea a partire dalla sfida tra Roma e Sassuolo, scontro diretto all'Olimpico. Si gioca anche alla Dacia Arena, dove l'Atalanta cerca la riscossa contro l'Udinese reduce da due vittorie. Operazione sorpasso per il Parma che ospita il Benevento nella parte bassa della classifica. Diretta Gol in esclusiva su Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD