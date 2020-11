La vittoria contro il Sassuolo ha portato tre preziosi punti in classifica e una nuova iniezione di fiducia nella settimana che porterà l'Inter a giocarsi il suo futuro in Champions, nella trasferta tedesca contro il Borussia Monchengladbach (martedì ore 21). Subito dopo il successo di sabato, Antonio Conte aveva voluto rimarcare alcuni aspetti che secondo lui circondano l’ambiente nerazzurro: "All'Inter non è semplice niente. Non si vede l'ora di buttare negatività, a prescindere. Dobbiamo essere bravi, ermetici, pensare a noi stessi e continuare a lavorare. Dobbiamo sapere che c'è gente che non vede l'ora di buttare non dico cosa su di noi. Vedere questo accanimento su di noi crea delle difficoltà ai calciatori", le parole dell’allenatore nerazzurro. Uno sfogo che trova d’accordo anche Beppe Bergomi, che ha parlato così a Sky Calcio Club: "Mi piace questo Conte. Io sto con lui perché conosco l’ambiente e so cosa vivono all’interno. Giusta la critica, ma da dentro la percepiscono molto forte. E se lo dice Conte, che è stato in altre squadre, evidentemente avverte che all’Inter è diverso. Antonio secondo me è andato a parare sul mercato, perché questa squadra manca in qualità. Chi salta l’uomo nell’Inter?".