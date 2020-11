L'allenatore nerazzurro si sfoga dopo la vittoria per 3-0: "Complimenti alla squadra, non è facile quando qualcuno non vede l'ora di buttare negatività. Queste cose devono darci ancora più forza. Società? Le responsabilità vanno divise. Quando la barca è in tempesta, non possono affondare solo l'allenatore e i calciatori" SASSUOLO-INTER 0-3, GOL E HIGHLIGHTS

Antonio Conte felice dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo? Neanche a pensarlo. Se la prestazione ha naturalmente soddisfatto l'allenatore dell'Inter, le ultime settimane vissute dai nerazzurri hanno lasciato degli strascichi e al fischio finale Conte si è sfogato ai microfoni di Sky Sport: "Complimenti ai ragazzi perchè all'Inter non è semplice niente. A prescindere non si vede l'ora di buttare negatività. Dobbiamo essere bravi, ermetici, pensare a noi stessi e continuare a lavorare. Dobbiamo sapere che c'è gente che non vede l'ora di buttare non dico cosa su di noi. Vedere questo accanimento su di noi a prescindere, crea delle difficoltà ai calciatori. Certe situazioni ci devono dare ancora più forza per dare il meglio di noi stessi".

"Società? Le responsabilità vanno sempre divise" leggi anche Marotta: "Eriksen chiederà cessione se non gioca" E sull'unione tra gruppo e società, Conte risponde così: "Le responsabilità vanno sempre divise. Tre mesi fa ho detto determinate cose e non è passato molto tempo. Nel bello e nel cattivo tempo bisogna essere uniti. E' giusto dividersi i meriti, ma quando ci sono delle critiche non penso che sia giusto che le prendano sempre e solo l'allenatore e i calciatori. Noi come gruppo squadra possiamo essere una soluzione, ma non l'unica soluzione. Quando la barca è in tempesta bisogna starci tutti sopra, senza lasciare l'allenatore o qualche calciatore affondare. Mi auguro che ora siamo tutti sulla stessa barca".