Lesione muscolare per Orsolini: un mese di stop

Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al bicipite destro. Il giocatore potrebbe rientrare per l’ultima gara prima della sosta natalizia, ma salterà le sfide con Inter e Roma

Il Bologna dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini per tutto il mese di dicembre con ogni probabilità. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite destro, come comunicato dal club. I tempi di recupero sono stati stimati tra le 3 e le 4 settimane . Orsolini si era infortunato al 17’ della sfida col Crotone di domenica scorsa, venendo sostituito da Sansone che ha poi propiziato la rete degli emiliani che ha deciso la partita.

Orsolini out con Inter e Roma

vedi anche

Il Sinisa più intimo: "Ho imparato a piangere"

Orsolini dunque salterà almeno quattro partite: Inter-Bologna (5 dicembre), Bologna-Roma (13 dicembre), Spezia-Bologna (16 dicembre) e Torino-Bologna (20 dicembre). Il recupero potrebbe verificarsi per la gara con l’Atalanta al Dall’Ara del 23 dicembre, l’ultima prima della sosta natalizia. In alternativa, il giocatore rientrerà alla prima del 2021, in casa della Fiorentina il prossimo 3 gennaio.