L’attaccante ivoriano ha imitato le movenze del Pibe de Oro prima della semifinale di Coppa UEFA del 1989, palleggiando come l’argentino sulle note di Live is Life. Un omaggio che gli ha portato fortuna, vista la doppietta realizzata

Tra gli omaggi che la Lega Serie A ha deciso di istituire per omaggiare Diego Armando Maradona, c’era anche la proiezione sugli schermi di quel famoso riscaldamento dell’argentino prima della semifinale di Coppa UEFA del 1989 contro il Bayern Monaco. Le note di Live is Life degli Opus, che hanno accompagnato quella danza col pallone, sono risuonate anche negli stadi italiani prima delle partite della 9^ giornata. È stato così anche al Ferraris, con Gervinho – poi rivelatosi il grande protagonista della serata con la doppietta decisiva – che guardando le immagini ha imitato Maradona. I palleggi eseguiti in scioltezza, quasi a ritmo, e la palla ferma sulla testa. Un rito che ha ispirato l’ivoriano, che poi è andato in gol due volte firmando il successo per 2-1 con cui il Parma si è imposto contro il Genoa.