Maradona: quel video dei palleggi senza tempo

Nel giorno della morte del D1OS del calcio ricordiamo uno dei video che più ci ha fatto innamorare del Pibe de Oro. Con lui il biglietto per la partita era già pagato prima di entrare in campo. 19 aprile 1989, riscaldamento prima di Bayern Monaco-Napoli: la semifinale di ritorno che aprirà le porte alla conquista della Coppa Uefa. Il numero 10 cominciò a scaldarsi con gli scarpini slacciati, danzando sulla canzone trasmessa in quel momento allo stadio

MORTO MARADONA: LE NEWS