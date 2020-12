La netta vittoria contro la Dinamo Kiev nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League ha lanciato buoni segnali ad Andrea Pirlo , ma per l'allenatore della Juventus non arrivano buone notizie dall'infermeria. I bianconeri, infatti, perderanno almeno per i prossimi 10 giorni Merih Demiral , uscito per infortunio nel corso del match contro gli ucraini ( al suo posto il giovanissimo Dragusin ). Gli esami ai quali è stato sottoposto il difensore turco hanno infatti evidenziato una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra . Demiral verrà appunto rivalutato tra 10 giorni e sarà costretto a saltare almeno il derby di campionato con il Torino e la sfida di Champions per il primato del girone G contro il Barcellona al Camp Nou.

Anche Chiellini ko

INFORTUNIO

Chiellini si ferma ancora: salta Champions e derby

Quello di Demiral non è un problema di poco conto per la Juventus, che negli scorsi giorni ha anche dovuto fare a meno con l'infortunio accusato nuovamente da Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, che sembrava andare verso il recupero e la convocazione per la Dinamo Kiev, si è fermato nella rifinitura della gara contro gli ucraini per un problema alla coscia destra e non sarà a disposizione per il derby con il Torino.