Ancora un problema muscolare alla coscia destra per il difensore della Juventus, che si è fermato nel finale della rifinitura che precede la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Salta sia la gara di domani che il derby di sabato

Altro stop per Giorgio Chiellini, che ha accusato un nuovo problema muscolare alla vigilia dell'impegno di Champions League contro la Dinamo Kiev. Questa volta il difensore bianconero si è fermato a causa di un infortunio alla gamba destra, quindi l'altra rispetto al precedente problema smaltito da poco. Chiellini era appena rientrato in gruppo ed era quindi pronto a tornare in campo, ma ha accusato un fastidio nel finale della rifinitura che precede la gara contro la squadra ucraina. Un altro stop, quindi, per il capitano della Juventus che, in attesa degli esami per capire l'entità del problema, salterà certamente la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev e il derby di campionato contro il Torino in programma sabato 5 dicembre alle ore 18.

La probabile formazione per Juventus-Dinamo Kiev leggi anche Pirlo: "Gioca Morata, Dybala si riposa per il derby" Andrea Pirlo conferma il suo 4-4-2, con Cristiano Ronaldo che ritorna in attacco dopo essere rimasto a riposo contro il Benevento. Il portoghese affiancherà Morata, che sarà squalificato in campionato contro il Torino (in quell'occasione giocherà Dybala). A centrocampo spazio a Rabiot al fianco di Bentancur, con Chiesa e Ramsey sugli esterni. In difesa Demiral giocherà a destra, con Bonucci e De Ligt al centro e Alex Sandro a sinistra. JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo