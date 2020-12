Brutte notizie per il difensore danese che ha riportato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra: stop di almeno 2 settimane, salterà sicuramente le prossime tre gare (le due di campionato contro Samp e Parma e quella con lo Sparta in Europa League)

Arriva da Simon Kjaer la nota stonata nell'ottimo momento attraversato dal Milan. Il difensore danese, punto fermo dei rossoneri, si è infortunato nel match di Europa League vinto contro il Celtic (4-2) e ha lasciato il terreno di gioco all'undicesimo minuto di gioco. Il difensore classe 1989 ha riportato, come emerso dopo gli esami effettuati, una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra: tra 7 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per valutare l’evoluzione dell’infortunio. Una brutta notizia dunque per Stefano Pioli che più volte ha elogiato le qualità tecniche e di leadership di Kjaer, arrivato al Milan nel mercato invernale del 2020 (riscattato a titolo definitivo in estate) e diventato subito un insostituibile.