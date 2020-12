A Marassi la Samp ospita il Milan capolista. Ranieri opta per la coppia d'attacco Gabbiadini-Quagliarella, con Adrien Silva preferito a Ekdal a centrocampo. Pioli, con tante assenze, sceglie Brahim Diaz nel tridente alle spalle di Rebic unica punta. In difesa c'è Gabbia, in mezzo al campo Tonali. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD