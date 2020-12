Juventus-Torino, dove vedere il derby in tv

Derby della Mole tra i match di cartello della 10^ giornata di Serie A: i bianconeri sfidano la squadra di Giampaolo sabato alle ore 18. In diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Il derby della Mole tra i big match della 10^ giornata di campionato. Una sfida tutta da seguire quella tra la Juventus e il Torino che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 18, secondo anticipo di questo turno di Serie A. Una gara speciale ricca di fascino ed emozioni come ammesso da entrambi gli allenatori alla vigilia: i bianconeri (17 punti) arrivano al match dopo il pari con il Benevento; pareggio anche per il Torino (sei punti) nell’ultimo turno contro la Sampdoria.

Dove vedere Juventus-Torino in tv

La gara tra Juventus e Torino, valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si giocherà sabato 5 dicembre alle ore 18 all’Allianz Stadium. La partita è visibile su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite; disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Marchegiani; bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.