Juventus-Torino, le probabili formazioni

Nel derby i bianconeri vogliono rifarsi dall’ultimo pareggio in campionato a Benevento, ma dovranno fare a meno di Demiral. I granata non vincono da tre gare di Serie A, sono terzultimi in classifica e necessitano di punti. Davanti dovrebbero agire Zaza e Belotti. Diretta sabato 5 dicembre alle 18 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 10^ GIORNATA

La Juventus per dimenticare 1-1 di Benevento e mettere pressione alle avversarie, il Torino per ritrovare un successo che non arriva da tre gare e per risalire dal terzultimo posto in classifica. Nella 10^ giornata di Serie A andrà in scena il derby della Mole, appuntamento all’Allianz Stadium. Match in programma sabato 5 dicembre alle 18, diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

La probabile formazione della Juventus vedi anche Pirlo: "Cercavamo risposte, ora lavoriamo sereni" Pareggio in casa del Benevento nell’ultima giornata di campionato, poi la vittoria in Champions contro la Dinamo Kiev. La Juventus vuole più dell’attuale quarto posto. Contro il Torino mancherà però Demiral, alle prese con una lesione al retto femorale della coscia destra. Out anche Chiellini, così come Morata che ha ricevuto due giornate di squalifica per l’espulsione a Benevento. Al posto dello spagnolo spazio a Dybala, che affiancherà Ronaldo. A sinistra, in difesa, Danilo favorito, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Kulusevski a destra e Bernardeschi a sinistra (in vantaggio). Bentancur verso la panchina. JUVENTUS (4-4-2), la probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All: Pirlo.