Pirlo: "Cercavamo risposte, ora lavoriamo sereni"

Una gara dal fascino speciale, che va ben oltre la classifica. "Perché è la stracittadina e perché è una partita importante per tutte e due le tifoserie. Ho avuto la fortuna di giocare diversi di questi derby, di vincerli, di fare gol importanti; che emozione quello all’ultimo minuto. Per me è un ricordo indelebile ed è sempre una partita bella da giocare, perché ci sono dentro tante emozioni. Speriamo di fare una grande gara", presenta così il derby contro il Torino (sabato ore 18) l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ai microfoni di Jtv. Bianconeri che si presentano alla gara dopo il pari con il Benevento in campionato e il successo in Champions contro la Dinamo Kiev: "Arriviamo bene al match anche se abbiamo avuto poco tempo per recuperare, ma ci prepariamo mentalmente per fare una gara importante per continuare il nostro cammino. Con la Dinamo ho ottenuto le risposte che cercavo, ora possiamo lavorare con un po’ più di serenità. Il Toro è una buona squadra, allenata da un ottimo allenatore. Ha cambiato modulo, ma esprime un calcio propositivo. Sarà una partita difficile da giocare, non solo perché è un derby", il pensiero di Pirlo.