Continua a correre il Milan, che in occasione della sfida di domenica sera contro la Sampdoria ritroverà in panchina anche il suo condottiero Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha potuto comunque assistere da casa a due vittorie consecutive, contro la Fiorentina in campionato e contro il Celtic in Europa League. Adesso si trovera di fronte la formazione allenata da Claudio Ranieri, capace nel 2016 di portare il Leicester alla vittoria della Premier League. Un'impresa che il Milan sogna di ripetere: "Ho grande stima di Claudio, è stato un allenatore molto importante nel mio percorso di crescita. Non dico che quanto fatto dal Leicester sia irripetibile, è successo in passato al Verona o alla Sampdoria, ma ripeto che noi siamo soltanto all'inizio. La squadra è sempre stata brava a trovare singole motivazioni in ogni partita e anche oggi l'allenamento è stato perfetto. Tutte le squadre vogliono vincere, la differenza sta nella preparazione e senza sacrifici non si possono ottenere successi. Non abbiamo ancora vinto niente e c'è tanto da fare, ma siamo volenterosi e ambiziosi".