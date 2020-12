Spezia-Lazio, dove vedere la partita in tv

La formazione biancoceleste per riscattare il ko con l'Udinese, la squadra di Italiano per centrare il quarto risultato utile consecutivo in campionato. Spezia-Lazio, sabato ore 15, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Battere lo Spezia per provare la risalita in classifica: obiettivo tre punti per la Lazio, che sabato pomeriggio alle 15 a Cesena sfiderà la squadra allenata da Vincenzo Italiano nell’anticipo che aprirà la 10^ giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, nona in classifica a quota 14 punti, è reduce dalla brutta sconfitta dell’Olimpico contro l’Udinese; lo Spezia invece – una vittoria e due pareggi nelle ultime tre di campionato – è quattordicesimo con 10 punti e nell’ultimo turno ha pareggiato per 2-2 col il Cagliari.