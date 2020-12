Prandelli: "Contro il Genoa conterà solo vincere"

Le prime due giornate, dal suo ritorno, non hanno regalato punti, con l'unica gioia arrivata in Coppa Italia. Prandelli, però, guarda avanti e punta a ritrovare il successo in Serie A che, alla Fiorentina, manca dallo scorso 25 ottobre. I viola saranno impegnati nel Monday Night contro il Genoa. "Ci aspetta una sfida determinante - spiega l'allenatore alla vigilia -. Bisogna giocarla con lucidità, pazienza e carattere". Prandelli rischiava di saltare la panchina a causa del coronavirus, ma il suo si è alla fine rilevato un falso positivo: "Il primo giorno è stata dura ma per la situazione generale sono un privilegiato - aggiunge il mister prima di analizzare gli avversari -. Maran fa giocare sempre bene le sue squadre e davanti ha giocatori pericolosi, ma dipende tutto da noi: conta solo vincere, anche giocando male. L'obiettivo è arrivare il prima possibile a 40 punti. Ribery? Sta bene e deve pensare di giocare come se lo stadio fosse pieno. Le mie scelte finora sono state dettate da ragioni tecniche, chi avrà pazienza avrà le sue opportunità. Non ho mai messo da parte nessuno ma neppure trattengo chi non è contento. Sono sensazioni che, tuttavia, finora non ho avvertito". ". L'allenatore difende, infine, la società: "Non ha colpe - conclude -, sta a noi fare il salto di qualità. Se volete criticare fatelo con me e i giocatori, non con Commisso".