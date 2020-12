10/21 ©Ansa

C'è un'altra proposta in cantiere: "Con il sindaco - ha aggiunto De Laurentiis - parleremo anche di un museo virtuale che voglio creare all'interno dello stadio per far rivivere le gare del passato o quelle giocate nell'ultima giornata di campionato. Indossando un casco si può giocare con Maradona o con i propri beniamini".



Napoli, De Laurentiis: "Voglio un museo per Maradona"