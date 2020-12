Udinese-Atalanta rinviata per maltempo. Dopo tre sopralluoghi l'arbitro La Penna ha deciso il rinvio del match per l'impraticabilità del campo. Troppe pozze sul terreno di gioco. Il match non si giocherà questo dicembre, ma verrà recuperato nel nuovo anno in una data ancora da definire. Ecco cosa succede al fantagioco Fantascudetto