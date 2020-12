Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni

Sfida delicatissima al Franchi tra i viola di Prandelli (alla ricerca dei primi punti) e il Genoa di Maran che occupa la penultima posizione in classifica. Con un successo, i liguri andrebbero ad agganciare proprio la Fiorentina, che vuole tirarsi fuori dalla zona pericolosa. Diretta su Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 20.45

La sfida tra Fiorentina e Genoa congela la decima giornata di Serie A ma non la chiude, visto che Udinese-Atalanta è stata rinviata per l'impraticabilità del terreno di gioco alla Dacia Arena. Le squadre di Prandelli e Maran stanno vivendo un periodo difficile, come testimonia la classifica che le vede al 17° e 19° posto. Scontro delicatissimo: con un successo i viola uscirebbero dalle sabbie mobili, mentre il Genoa, pur rimanendo in fondo, vedrebbe la luce invischiando proprio la Fiorentina. Un Monday Night da non perdere: calcio d'inizio alle 20.45, diretta Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

Fiorentina, ballottaggio Duncan-Borja Monday Night di assoluta importanza per la Fiorentina, che con un successo scavalcherebbe Parma, Spezia e Udinese, agganciando il Benevento. Un salto alla portata, oltre che doveroso, per segnare un cambio di rotta dal momento che il gol manca da quattro partite (Milan, Benevento, Parma e Roma, andando a ritroso). Prandelli, rivelatosi falso positivo in merito al tampone di cinque giorni fa, potrà presentarsi in panchina nel tentativo di prendersi i primi punti dopo i due ko rimediati da quando ha sostituito Iachini sulla panchina dei viola. Basicamente c'è un dubbio nel possibile XI iniziale, a centrocampo: Duncan favorito su Borja Valero, ma lo spagnolo potrebbe alzare la quota di ispanofoni, già rappresentata da Caceres, Pezzella e Callejon.

FIORENTINA (4-2-3-1) Probabile formazione: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Duncan; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli