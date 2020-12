Vietato fermarsi in casa Milan , squadra che convince in Europa e domina la classifica della Serie A. Già qualificati ai sedicesimi di Europa League, i rossoneri guardano tutti dall’alto in campionato dopo il 2-1 alla Sampdoria che vale un vantaggio di 5 punti sull’Inter. Un gruppo travolgente per risultati e prestazioni dal post lockdown, entusiasmo a mille grazie al ruolo di società e staff: determinante la dirigenza nel confermare in panchina Stefano Pioli , allenatore a sua volta trascinato dall’eterno Zlatan Ibrahimovic . Fermo ai box dopo la vittoria contro il Napoli dello scorso 22 novembre, quando aveva riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, lo svedese ha già rassicurato i tifosi del Milan sui tempi di recupero. E lo ha fatto anche nella giornata di domenica, correndo sotto la neve con una divisa estiva : "Provate a fermarmi" , ha scritto su Instagram.

Il piano di rientro

Ottime notizie per quanto riguarda il fuoriclasse svedese, assente nel lavoro di gruppo odierno ma pronto a tornare in campo. Lo ha confermato un’ulteriore visita di controllo, svolta nella giornata di lunedì dopo quella tenuta la settimana precedente. Visita che ha dato esito positivo, d'altronde c’è la possibilità di vederlo titolare domenica contro il Parma. Sicuramente non ci sarà contro la Sparta Praga in Europa League, un rischio evitabile per Ibrahimovic con la squadra già qualificata ai sedicesimi. Ma per il posticipo dell’11^ giornata, chi reclama una maglia è proprio Ibra pronto a rientrare.