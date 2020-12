Un problema muscolare ha fermato Zlatan Ibrahimovic durante la sfida contro il Napoli, che lo stesso attaccante ha deciso con una doppietta. Il Milan ha vinto anche senza di lui contro la Fiorentina e in Europa League contro il Celtic, ma il rientro dello svedese resta fondamentale per la squadra di Stefano Pioli. E allora Ibra corre e lavora duro anche sotto la neve , per provare a tornare al più presto. Lo stesso attaccante ha postato un video (realizzato qualche giorno fa) su Instagram, in cui si mostra mentre si allena su un campo imbiancato di Milanello, sfidando però il freddo con una divisa estiva. "Provate a fermarmi", scrive Ibra. Ennesimo messaggio di forza del fuoriclasse svedese, che si riscalda sotto la neve per il ritorno in campo.

Quando rientra Ibra?

L'attaccante, come detto, ha già saltato la sfida contro la Fiorentina in campionato, oltre a quella in Europa League contro il Celtic. Out pure contro la Sampdoria, salterà l'impegno con lo Sparta Praga e punta al rientro nella gara contro il Parma, valida per l'undicesima giornata di Serie A. L'obiettivo di Zlatan Ibrahimovic è quello di tornare in campo contro i gialloblù, nella partita in programma domenica 13 dicembre alle ore 20.45, esattamente 21 giorni dopo aver rimediato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra nella sfida contro il Napoli.