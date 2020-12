L'Alberto Picco è stato il teatro della prima storica promozione dello Spezia in Serie A, conquistata in finale playoff contro il Frosinone e festeggiata nel proprio stadio. Per far sì che quest'impianto potesse ospitare le partite della massima categoria del calcio italiano, però, sono stati necessari dei lavori di adeguamento, che hanno costretto i bianconeri a giocare le prime partite in casa di questo campionato presso l'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena. La gara persa contro la Lazio, però, è stata l'ultima in “campo neutro” per la squadra di Vincenzo Italiano. Dopo la trasferta di Crotone, lo Spezia potrà tornare a giocare al Picco già in occasione del successivo turno infrasettimanale: appuntamento a mercoledì 16 dicembre, alle ore 20.45, per la partita contro il Bologna, la prima storica in Serie A nel proprio stadio per il club bianconero.