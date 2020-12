Sassuolo-Benevento, dove vedere la partita in tv

La gara tra i neroverdi di De Zerbi e i giallorossi di Inzaghi apre il programma della 11^ giornata di Serie A. Il Sassuolo non vince da due giornate, il Benevento è in striscia positiva da tre turni. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport Serie A

È tutto pronto per la 11^ giornata di Serie A, il programma si apre con il match tra Sassuolo e Benevento. Una partita che nessuna delle due squadre vuole sbagliare. I neroverdi di Roberto De Zerbi, attualmente al quinto posto con 19 punti, dopo un inizio di stagione di altissimo livello hanno raccolto un solo punto nelle ultime due giornate (ko in casa con l'Inter e 0-0 a Roma contro la squadra di Fonseca) e vanno in cerca di riscatto per continuare la corsa nelle zone più alte della classifica. I giallorossi di Pippo Inzaghi, 11 punti, sono invece in striscia positiva da tre turni (vittoria esterna sulla Fiorentina e pareggi con Juventus e Parma) e puntano ad incrementare il proprio vantaggio sulla zona retrocessione: attualmente il margine è di 5 lunghezze sul Torino terzultimo.