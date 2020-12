Gasperini: "Io alzo sempre l'asticella"

Gian Piero Gasperini vuole che la sua Atalanta tenda sempre al miglioramento, sotto ogni aspetto. È un concetto che ha ribadito anche alla vigilia della sfida con la Fiorentina, dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions. "Devo sempre alzare l'asticella, tirare la corda, poi forse c'è il rischio che si rompa quindi dobbiamo alzarla in tanti. Intendo dal punto di vista tecnico, atletico, tattico, magari altre situazioni e cambiamenti, giocare in modi diversi e in partite differenti. Questo dobbiamo cercare di raggiungere. Anche sotto l'aspetto tecnico individuale, quando un giocatore pensa di aver raggiunto il massimo non si può ottenere niente di più, e questo diventa un limite. Questa è l'asticella, non è il risultato finale" ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa.