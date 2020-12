Niente dimissioni

ATALANTA

Gasperini: "Papu? Devo essere libero di scegliere"

Anche dopo l'impresa di Amsterdam Gasperini è apparso molto teso, come svuotato dalla tensione accumulata in questi giorni. Gli ottavi di Champions non hanno cambiato le sue convinzioni: l'allenatore, infatti, fisserà a breve le sue condizioni anche sul mercato, dove vuole avere più voce in capitolo. Rientrata - salvo clamorosi rovesci - l’ipotesi dimissioni. Gasperini ha da poco prolungato il suo contratto fino al 2023 e guadagna 3 milioni a stagione.