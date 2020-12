Juric: "Vittoria meritata, ma possiamo migliorare"

Ivan Juric si gode la vittoria del Verona in casa della Lazio: "Siamo tutti contenti, oggi eravamo un po’ avvantaggiati perché ho visto una Lazio stanca, un po’ svuotata dopo l’impegno di Champions. Però noi abbiamo fatto la partita come l’avevamo preparata e la vittoria penso sia meritata. Nelle ultime 3-4 partite siamo riusciti a fare meglio a livello di gioco. Possiamo fare meglio sotto tanti aspetti, su alcune cose non ci siamo anche se nelle ultime 3-4 ho visto cose interessanti. Oggi abbiamo fatto bene, anche Barak in mezzo ci dà più qualità di gioco". Sulla scelta di Tameze centravanti: "Volevamo pressarli bene e dargli solo la giocata con Reina. Lui tra le linee è pericoloso, ha fatto molto bene, sicuramente una bellissima partita". Il tridente ideale per l'allenatore del Verona: "Dipende da come stanno. Gli attaccanti li scelgo in base a quello, a come li vedo durante la settimana. È chiaro che ognuna delle mie punte centrali ha le sue caratteristiche, ma non c’è grandissima differenza. Scelgo chi vedo meglio in settimana". Infine su Lovato: "Oggi parlavo con Matteo: l’anno scorso giocava a Padova, poi ha fatto sei mesi con solo una partita. Quest’anno ha fatto solo tre partite da titolare: si mette grande pressione su questi ragazzi e non è facile gestirla. Lui può diventare un grandissimo difensore, ma deve lavorare tanto e senza umiltà non ce la fa. Se continua a lavorare può crescere come hanno fatto Kumbulla o Rrahmani. Non possiamo permetterci che perda di vista questa necessità. Ha le prospettive per diventare un grande difensore, poi magari le big lo vedono e spendono grandi soldi".