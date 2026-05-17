Allegri: "Fatto nulla, c'è ancora il Cagliari"

Genoa-Milan, Allegri: "C'è ancora il Cagliari, non abbiamo fatto nulla"milan
L'allenatore del Milan commenta il successo di Marassi con il Genoa che 'regala' il match point Champions al Milan: "Doppiamo preparare la gara con il Cagliari con molta calma e recuperando energie perché ne abbiamo spese molte". Sulla società: "E' stato bello il discorso di Cardinale nello spogliatoio e questi ragazzi vanno ringraziati"
Cerca di essere lucido ed equilibrato Massimiliano Allegri nel commentare il preziosissimo successo del Milan a Marassi contro il Genoa dopo una gara non semplice: "Il futuro va guardato allo stesso modo perché il futuro è domenica - dice - Non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo giocare e vincere la gara (contro il Cagliari ndr) perché 70 punti non bastano in questo momento. Dobbiamo preparare una partita seria e con grande equilibrio contro una squadra che sta facendo ottime cose". Sul calo di rendimento dell'ultimo periodo: "Abbiamo avuto due sussulti contro Napoli e Juve, poi abbiamo fatto partite in casa dove abbiamo concesso gol troppo facili - spiega - Oggi era importante portare avanti la partita e i ragazzi sono stati molto bravi". Società molto vicina alla squadra nelle ultime ore: "Oggi c'era la società presente, Cardinale ha parlato negli spogliatoi ed è stato bello soprattutto per i ragazzi. C'è da ringraziarli per quello che hanno fatto. Spiace aver buttato un po' di vantaggio ma ora abbiamo una settimana per preparare la gara contro il Cagliari".
"Futuro? A fine stagione valuteremo tutto con la scietà"
Società contenta anche per il risultato di Marassi: "Sono tutti contenti perché per la società, a livello economico, speriamo di raggiungere un traguardo molto importante". Il destino nelle mani ma c'è da vincere la gara con il Cagliari: "Cerchiamo di recuperare più energie possibile perché questa settimana abbiamo speso energie mentali. La squadra oggi ha combattuto nonostante il caldo, ha corso molto. Dipende da noi ma dobbiamo prepare la gara con molta calma". Allegri merita la Champions? "Non la merito io ma la meritano tutti. Dalla proprietà ai giocatori e chi lavora nel Milan. Siamo tornati a vincere, mi girano le scatole aver subito il gol. Giocatori che arrivano da un calcio diverso, arrivano nel Milan e non è semplice, serve pazienza nel farli crescere". Rispetto al futuro: "Ma alla fine dell'anno ci siederemo con la società per valutare l'annata e le cose da migliorare ma ora è fondamentale fare tre punti con il Cagliari".