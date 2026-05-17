Allegri: "Fatto nulla, c'è ancora il Cagliari"

Cerca di essere lucido ed equilibrato Massimiliano Allegri nel commentare il preziosissimo successo del Milan a Marassi contro il Genoa dopo una gara non semplice: "Il futuro va guardato allo stesso modo perché il futuro è domenica - dice - Non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo giocare e vincere la gara (contro il Cagliari ndr) perché 70 punti non bastano in questo momento. Dobbiamo preparare una partita seria e con grande equilibrio contro una squadra che sta facendo ottime cose". Sul calo di rendimento dell'ultimo periodo: "Abbiamo avuto due sussulti contro Napoli e Juve, poi abbiamo fatto partite in casa dove abbiamo concesso gol troppo facili - spiega - Oggi era importante portare avanti la partita e i ragazzi sono stati molto bravi". Società molto vicina alla squadra nelle ultime ore: "Oggi c'era la società presente, Cardinale ha parlato negli spogliatoi ed è stato bello soprattutto per i ragazzi. C'è da ringraziarli per quello che hanno fatto. Spiace aver buttato un po' di vantaggio ma ora abbiamo una settimana per preparare la gara contro il Cagliari".