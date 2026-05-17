Sassuolo-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orariGUIDA TV
La sfida del MAPEI Stadium vede scendere in campo Sassuolo e Lecce oggi, domenica 17 maggio, alle 20.45. La partità sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.00 e alle 22.45 Sunday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi
Dove vedere Sassuolo-Lecce in tv
La partita tra Sassuolo e Lecce, valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Aghemo e Francesco Cosatti. Alle 20.00 e alle 22.45 sarà la volta di Sunday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Alle 20.45 riparte l’aggiornamento dai campi con Campo Aperto, con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti e Federico Zancan.
I numeri di Sassuolo e Lecce
Il Sassuolo ha perso solo uno delle sette partite disputate contro il Lecce in Serie A. Il Lecce ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due partite di campionato contro il Sassuolo. Il Sassuolo ha vinto le ultime tre partite casalinghe in Serie A e potrebbe mettere in fila più successi interni consecutivi nel torneo per la prima volta nella sua storia. In caso di successo contro il Sassuolo e di contemporanea sconfitta della Cremonese a Udine, il Lecce festeggerebbe la salvezza con un turno d'anticipo.