La sfida del MAPEI Stadium vede scendere in campo Sassuolo e Lecce oggi, domenica 17 maggio, alle 20.45. La partità sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Alle 20.00 e alle 22.45 Sunday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi

Dove vedere Sassuolo-Lecce in tv

La partita tra Sassuolo e Lecce, valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Aghemo e Francesco Cosatti. Alle 20.00 e alle 22.45 sarà la volta di Sunday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Alle 20.45 riparte l’aggiornamento dai campi con Campo Aperto, con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti e Federico Zancan.