Festa scudetto Inter LIVE: la diretta streaming del pullman scoperto per MilanoI CAMPIONI
Dopo la premiazione sul campo in diretta la festa dell'Inter per il 21° scudetto che potete seguire qui in live streaming. I giocatori si dirigono con il pullman scoperto verso Piazza Duomo per riceve l'abbraccio dei tifosi: un tripudio nerazzurro fino a notte fonda. Tra stadio e centro città, il bus percorrerà i circa 9 km di distanza in un tempo stimato di 4 ore
- FESTA SCUDETTO, IL PROGRAMMA COMPLETO
- LO SPECIALE SCUDETTO
- LE FOTO DELLA PREMIAZIONE
- La giornata di festa per l'Inter è cominciata con l'ultima partita casalinga della stagione giocata contro il Verona e finita 1-1. Dopo la consegna della coppa, che il capitano Lautaro Martinez ha alzato di fronte al pubblico di San Siro.
- Alle 18:30 circa è prevista la partenza del bus scoperto, che porterà i giocatori e lo staff di Chivu verso Piazza Duomo, dove arriveranno attorno alle 22:30 (la distanza tra stadio e Duomo è di circa 9 km).
- Il pullman passerà, tra le altre zone, in Piazza Buonarroti, in Corso Magenta e in Piazza Cordusio.