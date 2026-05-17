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Inter, la risposta di Marotta a Cardinale: "Auguro al Milan i nostri ultimi 6 anni"

la risposta

Il presidente dell'Inter risponde a Gerry Cardinale. Il patron di RedBird aveva citato la sconfitta per 5-0 in finale di Champions per evidenziare il gap del calcio italiano in Europa e Marotta, ai microfoni di Dazn, non si è sottratto: "Gli auguro il percorso che abbiamo fatto negli ultimi sei anni: 9 titoli, due finali di Champions e una di Europa League". E poi su Chivu ha aggiunto: "È presente e futuro dell'Inter"

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Beppe Marotta non si sottrae alla domanda su Gerry Cardinale. Il presidente dell'Inter, ai microfoni di DAZN prima dell'ultima partita casalinga contro il Verona, ha risposto al patron di RedBird che in settimana, sulla Gazzetta dello Sport, aveva usato la recente finale di Champions persa dai nerazzurri per sottolineare il gap del calcio italiano in EuropaMarotta ha scelto la via della diplomazia, almeno in parte: "Dico quella seria: auguro a Cardinale di poter fare al Milan il percorso che abbiamo fatto noi negli ultimi sei anni, ovvero 9 titoli, due finali di Champions e una di Europa League". La risposta ironica, ha aggiunto con un sorriso, "la tengo per la prossima cattiveria".

Marotta su Chivu: "Il rinnovo è una formalità"

Una stagione, quella appena chiusa, che ha regalato all'Inter il Double sotto la guida di Cristian Chivu. E proprio sul futuro dell'allenatore romeno, Beppe Marotta è stato netto: "Chivu è il presente e il futuro dell'Inter. Abbiamo un allenatore bravo e ce lo dobbiamo tenere stretto. In settimana un incontro per il rinnovo? Una formalità". Sulla stagione ha aggiunto: "La cosa più facile è sapere di avere a che fare con gicatori che avrebbero risposto ai nostri obiettivi essendo dei professionisti seri. La cosa più difficile è stata la scelta dell'allenatore, abbiamo fatto la nostra scelta consapevoli di chi fosse Chivu e siamo stati ripagati".

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