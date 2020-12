L'allenatore nerazzurro fa il punto sulla situazione Papu Gomez, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della sfida contro la Fiorentina: "Ci sono situazioni che devono essere capite e io scelgo sempre per il bene della squadra. Non so come si risolverà questa situazione, ma alla base ci devono essere disponibilità e fiducia, altrimenti è tutto più difficile"

L'Atalanta vince 3-0 contro la Fiorentina, ma a tenere banco in casa nerazzurra è l'esclusione di Papu Gomez. L'attaccante argentino è infatti rimasto in panchina per tutto il corso dei 90 minuti della sfida del Gewiss Stadium. Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la sua scelta, anche in ottica futura: "In 9 partite di campionato e 6 di Champions che abbiamo fatto lui le ha giocate tutte, è stato forse l'unico e aveva bisogno di riposare. Oggi la squadra è stata più compatta, più produttiva nel gioco e nelle ultime gare abbiamo anche subito pochissimi gol. Io credo che Gomez in questi anni sia stato il giocatore più importante per noi, su 200 panchine che ho fatto a Bergamo lui avrà giocato 195 volte. Ci sono delle situazioni che vanno capite e dopo due anni il ruolo del Papu tuttocampista diventa difficile da proporre, non per me, ma per la squadra. Alla base ci deve sempre essere la fiducia, la disponibilità, altrimenti diventa tutto più complicato. Non so come si supererà questa situazione, ma io devo pensare a cosa è meglio per la squadra e lui è sicuramente un grandissimo giocatore. Su questo non ho dubbi, mi dispiace solo che sia stato messo in mezzo anche Ilicic in questa situazione che non c'entra nulla".