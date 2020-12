Il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro Martínez in Serie A: quattro reti in quattro sfide ai sardi (una in ciascuno dei quattro match disputati), tutte curiosamente segnate con colpo di testa (su sette totali arrivate con questo fondamentale dall’attaccante dell’Inter nella competizione). Oggi "il Toro" parte dalla panchina, ma con tutta probabilità lo vedremo subentrare a partita in corso.