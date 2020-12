Esordio in A per un altro Pagliuca: ma fa la punta

C'è chi la pesante sconfitta del Bologna contro la Roma (5-1 in casa con 5 gol subiti in appena 45') non la dimenticherà mai: è Mattia Pagliuca . Un cognome non certo qualunque nell'ambiente rossoblù. Questa maglia in Serie A è stata già indossata da papà Gianluca , in 269 occasioni dal 1999 al 2006. La prima volta di un altro Pagliuca con la maglia del Bologna è avvenuta al minuto 78 del match del Dall'Ara, quando Mihajlovic ha deciso di buttare nella mischia l' attaccante classe 2002 , al posto di un altro giovanissimo come Emmanuel Vignato (di soli due anni più grande di Mattia).

La storia di Mattia Pagliuca

Mattia Pagliuca nasce proprio a Bologna il 25 aprile 2002, mentre papà Gianluca difende i pali della porta rossoblù. Al contrario di suo padre, però, dimostra sin da piccolo di essere più portato per farli i gol, piuttosto che evitarli. Mattia è infatti un attaccante dotato di fisico e buona tecnica, che gli permettono di svariare su tutto il fronte offensivo senza troppi problemi e di essere impiegato anche come trequartista o esterno in un attacco a tre punte. Il suo percorso è tinto di rossoblù sin dalla più tenera età, visto che cresce nel settore giovanile del Bologna. La trafila è lunga, anche con qualche difficoltà visto che il suo fisico inizialmente fatica a svilupparsi, ma l'esplosione arriva con la formazione Under 17: cresce tutto di un colpo e dall'alto dei suoi 188 cm di altezza può cominciare davvero a fare la differenza. Il passaggio in Primavera è automatico, dove sotto la guida dell'allenatore Luciano Zauri e di papà Gianluca che allena i portieri della formazione giovanile, mette in mostra tutto il proprio talento: 2 gol e 4 assist nelle prime 5 giornate di campionato, prima della sospensione a causa dell'emergenza coronavirus. Numeri che però gli valgono la chiamata in prima squadra: sfiora già l'ingresso in campo nella gara dell'8 novembre scorso contro il Napoli, con Mihajlovic che gli chiede di scaldarsi a lungo durante il secondo tempo. Esordio che è però soltanto rinviato di poco più di un mese. Bologna-Roma, partita da dimenticare per tutti i tifosi rossoblù, eccetto che per una famiglia. La sconfitta è stata pesante, ma i Pagliuca oggi possono sorridere.