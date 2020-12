Dopo la sconfitta indolore in Europa League contro il Cska Sofia, la Roma si rituffa in campionato con l'obiettivo di avvicinare le primissime posizioni. Il Bologna è reduce dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter. Senza Skorupski, Mihajlovic opta per il giovane Ravaglia tra i pali al posto di Da Costa. Fonseca è senza Pedro squalificato ma recupera Veretout e Pellegrini. Mirante non al meglio: gioca Pau Lopez. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD