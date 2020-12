Quella di oggi sarà la centesima partita di CR7 con la maglia della Juve. 70 in A, più 21 in Champions, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa italiana. Per lui 77 gol e 19 assist fin qui. Nella storia della Juventus solo due giocatori hanno segnato più gol del portoghese nelle prime 100 gare in bianconero in tutte le competizioni: Omar Sivori (84) e Felice Borel (80).