PARTITE E GOL DI CR7 AI RAGGI X - Contro il Genoa Ronaldo ha raggiunto quota 100 partite in bianconero, divise tra 71 in A, 21 in Champions, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa italiana.



62 reti in campionato, 14 in Champions, 2 in Coppa Italia e uno in Supercoppa italiana. Totale: 79 gol, ma c'è chi ha fatto meglio dopo 100 presenze da bianconero.