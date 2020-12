Soltanto 6 punti dopo le prime 11 partite di campionato: per il Torino il momento è complicatissimo e lo ha sottolineato anche il presidente Urbano Cairo . Dopo aver confermato l'allenatore Marco Giampaolo, il numero uno granata ha lanciato un messaggio ai giocatori in vista delle prossime settimane: "Credo sia fondamentale che dimostrino di avere amor proprio - ha detto Cairo a La Gazzetta dello Sport -, fin qui noi abbiamo parlato anche troppo. Ora sta a loro. In questo momento è molto importante che questi calciatori siano uomini e che dimostrino di avere quegli attributi che è necessario avere nei momenti difficili ".

Cairo ha poi rincarato la dose: "Non è possibile fare figure come quelle che abbiamo fatto nelle ultime 11 partite - ha proseguito il presidente del Toro -, perdendone 7 e prendendo 27 gol. È qualcosa di inaudito. Ora voglio che i calciatori mostrino la voglia di far vedere che sono ancora quelli che conoscevamo un anno e mezzo fa. Non parliamo di un decennio fa: nel 2019 questa squadra è arrivata settima, piazzandosi addirittura quarta nel girone di ritorno. Ed è la stessa di allora, perché i giocatori sono stati praticamente tutti confermati. Quindi devono dimostrare di essere quelli di due stagioni fa. Poi se qualcuno, alla fine del campionato o anche a gennaio, preferirà andare via, io non ho alcun problema: tutti quelli che hanno questo tipo di esigenza possono andare. Basta che me lo dicano e noi li accontenteremo. Ma ora bisogna essere uomini".