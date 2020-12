Dare seguito alla vittoria dell'ultimo turno contro il Benevento per continuare il cammino nelle zone alte della classifica. Obiettivi chiari per il Sassuolo, che nella 12^ giornata di Serie A andrà al Franchi per sfidare una Fiorentina sempre più in difficoltà. Buone notizie per Roberto De Zerbi, che in vista del match contro i viola potrà contare nuovamente su tre giocatori fondamentali: "Caputo, Defrel e Chiriches sono a disposizione - ha annunciato l'allenatore in conferenza stampa -, stanno bene e rientrano. Vedremo se dall'inizio o a partita in corso, devo ancora capire il loro minutaggio. Per il resto sono indisponibili soltanto Ricci e Romagna". Possibile un po' di turnover: "Sì, ci saranno alcune rotazioni perché giocheremo tre gare in sette giorni e questa partita lo richiede. Farò qualche cambiamento consono alle caratteristiche della gara", ha spiegato De Zerbi.