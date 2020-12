Un manifesto per l'equità sociale, l'uguaglianza e l'inclusività: il Milan propone RespAct un progetto per condividere i valori positivi dello sport e mitigare ogni forma di pregiudizio e discriminazione. Il piano di azioni si sviluppa su quattro direttrici - Sensibilizzazione, Educazione, Prevenzione e Condivisione - e con azioni concrete fa leva sulla potenzialità del club di coinvolgere e connettere emotivamente i tifosi e gli interlocutori di riferimento. L'obiettivo è la "costruzione di cultura sociale e consapevolezza - si legge nella nota del Milan - per un settore che intende divenire sempre più inclusivo, aperto e responsabile". "Uguaglianza sociale e inclusione sono le pietre angolari della visione a lungo termine del Club, nonché i valori fondamentali che possono aiutare a guidare un cambiamento sociale positivo”, ha sottolineato Ivan Gazidis, CEO del club rossonero. “Il Milan è per tutti, proprio come il calcio: ci impegneremo costantemente per mitigare pregiudizi e discriminazioni di ogni tipo e in ogni circostanza, per coltivare atteggiamenti e comportamenti virtuosi all'interno del nostro settore e della nostra comunità. Ci auguriamo che le nostre proposte possano divenire fonte di ispirazione, per guidare un cambiamento culturale significativo, comune e condiviso".