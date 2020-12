Il difensore arrivato nel 2019 dal Real Madrid lancia messaggi d'amore ai rossoneri: "Se potessi, resterei per sempre al Milan". Nessun dubbio sulla lotta Scudetto: "Per molti anni il Milan non è stato a questi livelli, penso che ora possiamo portare via il titolo alla Juventus". Merito anche di Ibra: "Fondamentale per noi, ci aiuta e dà tanti consigli" 12^ GIORNATA SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Doppietta al Parma nell'ultimo turno di campionato, un rendimento costante in un anno e mezzo in rossonero, un posto nel cuore dei tifosi del Milan. Theo Hernandez si è raccontato nel corso della trasmissione El Transistor su Radio Onda Cero, parlando di presente e futuro. "Sono nel miglior momento della mia carriera" assicura il terzino 23enne, arrivato in Italia nell'estate 2019 dal Real Madrid. Parole d'amore per il Milan: "Non mi vedo di nuovo al Real. Se potessi, starei per sempre al Milan - assicura - sono arrivato al Real Madrid molto giovane e non ho avuto tanti minuti a disposizione. Non so se a Madrid stanno rimpiangendo la mia partenza. È stato complicato perché non avevo fiducia, quella che invece ora sento a Milano".