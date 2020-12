Vincitore del Golden Boy 2020, premio istituito da Tuttosport, come miglior giovane italiano Under 21: è il riconoscimento che corona l'anno di Sandro Tonali, passato per il trasferimento al Milan e una presenza costante nelle convocazioni del Ct della Nazionale Roberto Mancini. "Con il passaggio al Milan sono cresciuto anche di testa, uno step non semplice da compiere - spiega il centrocampista a Sky Sport - ora devo migliorare ancora". Parole di chi tifa rossonero: "Giocare con la maglia del Milan è un'emozione che non si spiega a parole, soprattutto per un chi come me tifava Milan già da bambino". In stagione sin qui Tonali ha messo insieme ha messo insieme 17 presenze tra campionato ed Europa League, preliminari inclusi, scendendo in campo in nove occasioni da titolare e giocando complessivamente 853 minuti. La concorrenza nel ruolo, con Kessié, Bennacer e Krunic, non manca: "Il centrocampo del Milan è di tutti e 4 - spiega il 20enne - stiamo giocando tutti tanto e non c'è un vero e proprio leader in mezzo al campo. Siamo tutti allo stesso livello".