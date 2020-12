Conte: "Vittoria sofferta, ci serve per crescere"

Un rigore di Lukaku regala l’1-0 all’Inter sul Napoli a San Siro. Quinto successo di fila per i nerazzurri in campionato, che volano a -1 dal Milan (fermato 2-2 dal Genoa). A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Antonio Conte: "Una vittoria sofferta che ci serve, l’ho detto anche ai ragazzi a fine gara. Non era facile, il Napoli è un’ottima squadra. È stata una partita tattica, c’era rispetto reciproco, quindi non una gara bellissima. Come ha detto Rino, l’abbiamo imbruttita per rispetto tra le squadre. E questi sono punti importanti che valgono il doppio. Venivamo da alcune gare giocate con il Napoli l’anno scorso, eravamo preparati e avevamo studiato sia noi che loro una strategia per rendere sterili gli attacchi altrui. Sono gare che devi vincere, se ci riesci le prendi e sei contento".