Dopo il pari all'Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta, Gasperini ha mostrato a Sky Sport la sua soddisfazione : " Grande risultato contro una Juve forte, siamo stati bravi e verso la fine eravamo anche convinti di vincere. Loro però hanno anche sbagliato un rigore. Abbiamo giocato la partita che volevamo, con personalità. Troppi sprechi ? Nel primo tempo è stata questa la nostra pecca, ci sono stati troppi passaggi decisivi sbagliati e tante occasioni sprecate. Il secondo tempo lo abbiamo giocato meglio, con meno errori. È mancato il colpo del ko ma in queste gare un solo episodio ti poteva anche far perdere. Gollini strepitoso su Ronaldo, uno che i rigori non li sbaglia mai, ma è stato grande anche su Morata".

Gasperini: "Con Gomez e Ilicic potremo cambiare assetto"

vedi anche

Juve, 1-1 con l’Atalanta: CR7 sbaglia un rigore

"Se siamo vicini alla vera Atalanta? Credo che con continuità potremo arrivarci vicino. Senza Ilicic abbiamo caratteristiche diverse: con Pessina e De Roon a centrocampo abbiamo consistenza maggiore e una difesa più protetta, subiamo di meno" ha proseguito Gasperini. "Con Gomez e Ilicic se non abbiamo grande condizione, subiamo anche qualcosa in più. Ora va bene così, magari cambiando condizione dei giocatori potremo tornare a un assetto più offensivo. Real Madrid? Lo guarderemo sempre fino a febbraio, ma manca tanto. Questo campionato è molto bello, ci sono squadre che stanno crescendo e che giocano bene. Milan, Roma Napoli si sono aggiunte per lottare ai vertici, e ci sono rivelazioni come Sassuolo e Verona. Le medio-basse sono più forti ora. Pirlo sta facendo un grande lavoro, hanno cambiato identità" ha concluso Gasperini.