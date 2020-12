Allo Stadium in palio punti importanti per avvicinare la vetta. La Juventus reduce da due vittorie consecutive in campionato affronta l'Atalanta con Gasperini che lascia ancora in panchina Gomez: davanti Malinovskyi e Pessina a supporto di Zapata. Tra i bianconeri, Morata si riprende la maglia da titolare, Dybala fuori. A centrocampo torna Bentancur. Diretta su Sky Sport Serie A alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD