Il club nerazzurro pensa già al mercato di gennaio e punta Joakim Maehle del Genk. Contatti avviati viste le difficoltà di Depaoli e Piccini sulla fascia destra

L’Atalanta pensa già al calciomercato. Il nuovo obiettivo per gennaio si chiama Joakim Maehle, esterno destro danese classe 1997 del Genk. Il club di Percassi ha già avviato i contatti per il giocatore, desiderio di Gasperini, viste le difficoltà dei nuovi acquisti Piccini e Depaoli (1 e 6 presenze rispettivamente quest’anno in nerazzurro) sulla fascia destra come vice Hateboer. Maehle vuole cambiare squadra: la scorsa estate il Genk aveva rifiutato un’offerta di 10 milioni di euro da parte del Marsiglia.

Chi è Joakim Maehle Danese, classe 1997, terzino che sa però ricoprire tutti i ruoli della fascia destra. Forte fisicamente e molto rapido, adatto al gioco e al modulo di Gasperini. È cresciuto nel settore giovanile dell’Aalborg, in Danimarca, ed è arrivato nel club belga nel 2017 per 1,3 milioni di euro. 130 presenze con la maglia del Genk finora, con 6 gol e 22 assist in totale. Anche 6 partite e 1 gol con la nazionale maggiore danese. Quest’anno ha raccolto 16 presenze, una rete e 4 assist in Jupiler Pro League. Nel 2019 ha anche sfidato il Napoli in Champions League.