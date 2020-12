Robert Lewandowski ha vinto il The Best FIFA Men's Player, il premio assegnato al miglior calciatore dell'anno solare. L'attaccante polacco, vincitore del triplete col Bayern Monaco, ha chiuso al primo posto davanti a Cristiano Ronaldo e Messi. Il portoghese, che ha trionfato nel 2016 e nel 2017, è attualmente il giocatore ad aver vinto più volte questo premio, ma nelle ultime tre stagioni è arrivato per due volte secondo e per una volta terzo. Risultati che accontenterebbero chiunque, ma non un fuoriclasse come lui. Sul web, infatti, è diventata una foto che ritrae Cristiano Ronaldo con un'espressione non proprio felicissima subito dopo che il presidente Infatino ha annunciato la vittoria del centravanti polacco del Bayern Monaco. Il polacco, al centro dell'inquadratura a tre con lo stesso Ronaldo e Messi (arrivati rispettivamente secondo e terzo), accoglie la notizia con un sorriso, mentre il portoghese della Juventus rimane con le braccia conserte e un volto che non ha bisogno di commenti. E che rapidamente è diventato assolutamente virale sui social. La delusione di un campione come CR7 che, a 35 anni, ha evidentemente ancora tanta voglia di vincere trofei e riconoscimenti personali.